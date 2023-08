Italbasket, Tonut: “Non abbiamo sottovaluto l’avversario, eravamo emozionati”

Italbasket vincente ma non convincente all’esordio nei Mondiali contro l’Angola.

In conferenza stampa, di fianco al coach Gianmarco Pozzecco, il commento di Stefano Tonut.

Non abbiamo sottovaluto l’avversario, siamo partiti contratti perché eravamo emozionati, per molti era l’esordio ai Mondiali. A questo livello tutte le partite sono equilibrate, ci prendiamo il risultato, riguarderemo la partita e inizieremo a pensare alla Repubblica Dominicana. Bene non essersi innervositi, siamo rimasti compatti, da squadra vera, è questo che ci ha portato fin qui. Il gruppo è affiatato, nelle otto partite di questa estate ci sono stati sempre protagonisti diversi e sarà così anche in futuro, l’emozione può giocarti brutti scherzi ma abbiamo dimostrato di essere sul pezzo.