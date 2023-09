Italbasket, Pozzecco: “Ci abbiamo sempre creduto, siamo gli imbucati alla festa”

Gianmarco Pozzecco senza freni dopo la vittoria dell’Italbasket su Porto Rico, utile a staccare il pass per i quarti di finale dei Mondiali.

Nella stessa intervista in cui si è commosso facendo delle dediche meravigliose, il Poz ha anche analizzato il percorso dei suoi.

Non ci credeva nessuno e giustifico tutti perché non conoscono bene questi dodici ragazzi meravigliosi. I miei giocatori trovano sempre la debolezza dell’avversario perché sono molto intelligenti, ci tengono tantissimo e anche oggi per questo motivo eravamo tesi, abbiamo tirato con il 18% da tre nel primo tempo. Siamo nelle prime otto del Mondo, non c’entriamo niente, siamo come gli imbucati a una festa. Per ottenere un risultato del genere devi alzare l’asticella, devi rischiare, noi l’abbiamo fatto parlando sempre di noi stessi come una squadra che poteva arrivare in fondo. In Italia c’è un cultura per cui bisogna ripetere sempre che sei scarso e sfavorito, noi non l’abbiamo mai detto, abbiamo sempre detto di voler sognare, stiamo regalando emozioni incredibili, percepiamo che il Paese ci spinge. Penso sia una delle pagine più belle della nostra pallacanestro, al Mondiale non abbiamo mai avuto neanche la chance di poter sperare, tranne che ai tempi delle guerre puniche. Nello sport la cosa che devi garantirti per vivere con gratificazione è poter competere, credo che questo gruppo possa competere con chiunque.