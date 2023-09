Una super Germania ne rifila 29 alla Slovenia

Germania 100 – 71 Slovenia

(11-25 / 27-9 / 30-18 / 32-19)

Inizio complicato per la Germania, mente dall’altra parte sono 12 su 19 di squadra per il solito Luka Doncic. Storie tese durante il primo timeout del match tra coach Gordie Herbert e il suo leader tecnico Dennis Schroder, con quest’ultimo che viene fatto sedere in panchina. La Slovenia continua a macinare in attacco anche senza Doncic, con Prepelic che prima trova Dimec e poi segna da tre punti. Dopo 10 minuti è 11-25.

Thiemann suona la carica con 4 punti in fila, ma ci pensa ancora Prepelic che segna da casa sua. La gara inizia a farsi molto fisica, con Moritz Wagner che prova a far innervosire Doncic. Torna e si rimette al lavoro Dennis Schroder: segna e fa segnare da tre Obst e Bonga per il -4. Continua l’ottimo momento dei tedeschi: assist di Schroder, tripla di Obst e -1. A interrompere il digiuno offensivo sloveno ci pensa il #77 dei Mavs che torna a far muovere il tabellino dei suoi dopo quasi 4 minuti. Con il canestro di Voigtmann la Germania va avanti a 60 secondi dalla fine del primo tempo. Segna Theis e il secondo quarto si chiude 38-34.

Colossale Dennis Schroder che porta la Germania avanti di 8, mentre la qualità del gioco della squadra di Sekulic è notevolmente scesa rispetto ai primi dieci minuti. Due inchiodate di Theis valgono il +10, Slovenia sempre più in crisi. Quattro di Bonga, due di Theis e timeout per una Slovenia che ha subito un parziale di 19-6 negli ultimi 5 minuti. Tripla di Niels Giffey per il +21, arriva subito però la risposta di Luka Doncic, l’ultimo a mollare. 68-52 al termine del terzo quarto.

La 2-3 proposta da coach Sekulic riesce a rallentare l’attacco tedesco, ma il divario ormai è molto ampio. L’effetto della zona svanisce nella seconda parte dell’ultimo periodo, quando Wagner si mette in ritmo da oltre l’arco e anche Schroder torna a segnare da tre. Sonora vittoria tedesca 100-71. La Germania passa come prima il gruppo K, mentre la Slovenia arriverà a Manila da seconda classificata.

I MIGLIORI

Germania: Dennis Schroder 24; Daniel Theis 14

Slovenia: Luka Doncic 23; Klemen Prepelic 12

Foto: fiba.basketball