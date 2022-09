Italbasket, Pozzecco: “Giocare qui un privilegio, la Grecia è uno squadrone”

Il commissario tecnico dell’Italia, Gianmarco Pozzecco, ha parlato in conferenza stampa dopo il successo sull’Estonia nella prima gara degli Europei.

Ero molto nervoso, soprattutto nel terzo quarto. Ringrazio i giocatori per una prestazione autorevole, simboleggiata da Tonut che ha faticato in attacco ma si è sbattuto in difesa. Noi siamo così: giochiamo insieme, ci sacrifichiamo l’uno per l’altro dall’inizio alla fine. Sono giorni bellissimi, giocare questo Europeo in casa è un privilegio. Ora pensiamo alla Grecia che non è solo il fenomeno Antetokounmpo, ci giocheremo le nostre carte e ci adegueremo, provando a fare le nostre cose: difesa, passaggi e aiuti.