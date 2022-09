Serbia: poco più che una passeggiata all’esordio contro i Paesi Bassi

Serbia – Paesi Bassi 100-72

(31-21, 20-17, 24-23, 25-15)

Tutto molto semplice per la Serbia all’esordio ad EuroBasket 2022: i Paesi Bassi vanno KO dopo una partita dominata dalla squadra di Svetislav Pesic. Non serve nemmeno il miglior Nikola Jokic (19 punti) per battere gli Orange: il due volte MVP è rimasto infatti in campo solo 21′. Solo uno in più, 22′, per Vasilije Micic: tanto è bastato per permettergli di realizzare una doppia-doppia da 15 punti e 12 assist.

Partenza forte della Serbia che dopo 10′ è già a +10. Nel secondo quarto la Serbia tocca il +17, ma i Paesi Bassi si rifanno sotto senza comunque mai rientrare realmente in partita: all’intervallo hanno 13 punti di svantaggio, 51-38. Nel terzo periodo gli Orange danno l’illusione di poter creare qualche grattacapo alla Serbia, tornando a -8 con De Jong: ci pensa a quel punto Micic con 5 punti consecutivi a invertire nuovamente l’inerzia. I balcanici tornano sopra la doppia cifra di vantaggio coi canestri di Lucic e al 30′ il punteggio è di 75-61. La pietra tombale sulla gara è nella seconda metà dell’ultima frazione: a 6′ dalla fine la Serbia è avanti 82-72. Da qui alla fine i Paesi Bassi non segnano più, mentre la Serbia infila 18 punti per toccare quota 100. Alla fine il risultato è di 100-72.

Serbia: Davidovac 1, Marinkovic 18, Kalinic 10, Lucic 6, Ristic 11, Jokic 19, Nedovic 2, Jagodic-Kuridza 4, Micic 15, Guduric 5, Jaramaz 9, Milutinov NE.

Paesi Bassi: Franke NE, van der Vuust de Vries 11, Williams 6, De Jong 28, Kherrazi 6, Hammink 6, R. Schaftenaar NE, Edwards 2, O. Schaftenaar 2, Haarms 8, Kok, Kloof 7.