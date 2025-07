Italbasket, Pozzecco “invita” Achille Polonara agli Europei

Gianmarco Pozzecco ha dichiarato che vorrebbe Achille Polonara nella spedizione azzurra agli Europei.

L’Italbasket giocherà la competizione continentale nella prima fase a Cipro e il ct Pozzecco vorrebbe che ci fosse anche Polonara. Ovviamente il giocatore della Virtus non potrà essere in campo ma il Poz lo vorrebbe comunque con sé, come ha spiegato a Eurodevotion: “Lo sento ogni giorno. Non so se sarà possibile ma sogno di averlo all’interno dello staff degli Europei“.

Pozzecco poi si è augurato che il giocatore marchigiano possa continuare la sua esperienza alla Segafredo, una volta risolti i problemi di salute: “Mi piacerebbe che la Virtus gli proponesse un altro contratto ma sono certo che il presidente Zanetti ci ha già pensato”.