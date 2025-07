Clippers, Heat e Jazz: un’altra trade importante in NBA, 4 giocatori coinvolti

I Los Angeles Clippers, i Miami Heat e gli Utah Jazz hanno concluso in giornata un’importante trade che cambia almeno parzialmente il volto di tutte e tre le franchigie. Los Angeles, l’unica tra le tre che l’anno prossimo potrà puntare ad arrivare fino in fondo, ha ceduto addirittura Norman Powell, uno dei migliori giocatori dell’ultima stagione e autore di 21.8 punti di media, ai Miami Heat. A sua volta Miami ha girato Kevin Love e Kyle Anderson ai Jazz, i quali invece hanno spedito John Collins ai Clippers.

LAC riceve: John Collins MIA riceve: Norman Powell UTA riceve: Kevin Love, Kyle Anderson, una scelta del secondo turno 2027 dei Clippers

In questo modo i Clippers ottengono un lungo da affiancare a Ivica Zubac e Brook Lopez sotto canestro, liberandosi di un contratto importante come quello di Powell (20.4 milioni di dollari nella prossima stagione). Secondo gli ultimi rumors, con il restante spazio salariale i Clippers andranno su Chris Paul e Bradley Beal, che sta per ricevere il buyout dai Suns e sarà free agent.

“Non ho mai pensato che sarei diventato un problema matematico. Benvenuti nella NBA” ha scritto Love su X dopo aver appreso dello scambio, mentre è in vacanza in Italia.