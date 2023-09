Italbasket, Pozzecco si ripete: “Abbiamo scioccato il Mondo, viviamo per emozioni così”

Un Gianmarco Pozzecco particolarmente provato ai microfoni di Sky Sport dopo la clamorosa vittoria dell’Italia sulla Serbia.

Un’autentica impresa, con una rimonta favolosa dell’Italbasket, proprio come accaduto agli Europei dello scorso anno. E allora Pozzecco usa le stesse identiche parole per il suo commento.

Abbiamo scioccato il Mondo, di nuovo. Faccio fatica a vivere nel mio corpo, potrei farne molta di meno ma ognuno di noi può scegliere chi essere nella vita, come raggiungere i propri obiettivi e che importanza dare ai rapporti umani. Sono un uomo molto fortunato perché per me è facilissimo fidarmi dei ragazzi, del presidente Petrucci e dello staff. Mi prendo le mie responsabilità quando faccio cose che ritengo giuste, mi pentirò solo se dovessi mancare di rispetto ai miei giocatori. Sembro ritardato nel ringraziare sempre tutti ma lo sarò davvero quando mi dimenticherò di farlo. Non ho rimpianti, neanche per la partita con la Repubblica Dominicana, perché la perfezione non esiste ed è inutile guardarsi indietro. Viviamo per questo tipo di emozioni e credo che oggi ne abbiamo regalate tante.