Openjobmetis Varese, ecco Moretti, Okeke e Ulaneo: “Squadra di livello. Varese è il posto giusto”

La Openjobmetis Varese ha presentato ai media questa mattina i tre nuovi acquisti del mercato estivo: Davide Moretti, Leonardo Okeke (arrivato in prestito biennale dall’Olimpia Milano) e Scott Ulaneo. Sarà un anno importante per tutti e tre i giocatori. Moretti per cercare continuità dopo le due ottime stagioni alla VL Pesaro, Okeke per il rientro dopo l’infortunio grave all’anca e Ulaneo per provare ad affermarsi in LBA dove già, in un breve tratto del 2021/22, aveva esordito con la Happy Casa Brindisi dopo i cinque anni alla Seattle University.

L’obiettivo di Moretti: tornare in Azzurro

“Quando vedo la Nazionale, c’è sempre la voglia di tornare. Lavoro ogni giorni con quell’obiettivo in testa, anche quando Varese e organizzazione mi hanno chiesto quali sono i miei obiettivi tornare in Azzurro è uno di quelli. Sono contento che abbiamo questo obiettivo comune: loro di farmi crescere per arrivare a quel livello e io di crescere – poi continua – Penso che Varese sia il posto giusto e l’opportunità giusta per continuare a crescere e per diventare il giocatore che voglio diventare”.

Il recupero dall’infortunio di Okeke

“Sto molto bene, grazie. Sto lavorando ogni giorno con lo staff, mi sento bene. Penso che di rientrare in campo per gennaio, direttamente per giocare magari anche prima se tutto va meglio”.

Dalla A2 a LBA, Scott Ulaneo

“Per me è una situazione win-win, questo è un posto dove posso migliorare, ci sono giocatori di un certo livello e penso al mio compagno di reparto Willie Cauley-Stein. Non sono impaurito, al contrario sono molto motivato per la situazione e quindi cercherò di fare del mio meglio”. La sua è una situazione molto simile a quella che visse Tomas Woldetensae quando nel febbraio del 2022 arrivò a sorpresa, a campionato in corso, alla Openjobmetis: “Con Tomas ho legato molto da quando sono arrivato. Abbiamo parlato molto delle differenza tra A1 e A2 anche se un po’ l’ho respirato avendo giocato un po’ a Brindisi. Non è una cosa che devi vivere con timore, ma come stimolo e questo l’ho visto anche nel modo di giocare di Tomas oltre a quello che mi ha detto”.

L’ambientamento a Varese

Davide Moretti: “È sempre bello vivere in una città in cui si respira basket. L’organizzazione è di alto livello, la società ti segue in tantissimi aspetti, che è un aspetto che in Italia non è sempre facile trovare. Spero continui in questo modo”

Leonardo Okeke: “Anche io mi sto trovando molto bene. Sto legando molto con la squadra, coi miei compagni tra italiani e americani. La società è super e non vedo l’ora di tornare a giocare. Varese mi sembra una bella città che si vive in maniera tranquilla e in cui si può pensare solo a giocare a basket, concentrandosi sul proprio obiettivo”.

Scott Ulaneo: “Varese è molto bella come città. Io sono di Roma ed è un contesto diverso, ma qui si sente che si respira basket ed è veramente molto piacevole, mi piace molto anche la serenità che porta un posto del genere”

Di nuovo con Tom Bialaszewski

[Nota: Tom Bialaszewski era Assistant Coach di Ettore Messina all’Olimpia Milano nel 2019 quando arrivò Davide Moretti direttamente dal college, Texas]

“Sarò un giocatore diverso da quando giocavo a Milano? Sicuramente dal punto di vista dell’esperienza e della maturazione. All’epoca ero alla mia prima esperienza al di fuori del college, avevo 22 anni. Sono quello che ha più esperienza nel campionato italiano: nessuno ha fatto più di due anni e mezzo qui, quindi penso di poter dare una mano ai miei compagni per quanto riguarda il farsi trovare pronti in un campionato molto competitivo come Lega Basket”.

Un altro Moretti a Varese, otto anni dopo

[Nota: coach Paolo Moretti raggiunse la Finale di FIBA Europe Cup a Chalon nel 2014, persa da Varese; venne poi esonerato in maniera dolorosa la stagione successiva]

“Era contento per me e mi ha detto che giocare a basket, nel suo caso allenare, in una città come Varese è davvero piacevole. Farà il tifo per me e per Varese, come ha fatto per me seguendomi in questi anni ovunque andassi. Quello che è successo con lui è giusto rimanga nel passato: adesso si apre un nuovo capitolo con un Moretti diverso”.

Lo stile di gioco di Varese

Scott Ulaneo: “Mi ricorda molto i 5 anni di college. È un sistema che mi piace molto, un basket moderno. Per me è fantastico. Non tolgo nulla alla Stella Azzurra dove sono cresciuto, ma i migliori anni dal punto di vista di crescita li ho vissuti in America dove si giocava un basket molto simile. È una situazione super”.

Leonardo Okeke: “Mi ci trovo molto, anche per le mie caratteristiche. Sono un lungo molto atletico, veloce e penso che non appena rientrerò, mi ritroverò molto bene. Una delle mie caratteristiche è prendere rimbalzi e spingere. Mi piace moltissimo”.

Oggi, dopo la conferenza stampa di mezzogiorno, la Openjobmetis è partita per Sondrio dove domani, in occasione della Valtellina Summer League, affronterà prima la Germani Brescia alle 18:00 e poi domenica la Sam Massagno – squadra svizzera – alla stessa ora. Coach Tom Bialaszewski e i suoi assistenti, Marco Legovich e Herman Mandole, non avranno a disposizione Willie Cauley-Stein, unico assente (oltre a Leonardo Okeke, che sta ancora recuperando dall’infortunio all’anca) del roster.