NON VINCONO MAI MAI MAI! Un Fontecchio CLAMOROSO batte la Serbia e dà una speranza all’Italia

Serbia – Italia 76-78

(19-23; 23-17; 20-19; 14-19)

Partita CLAMOROSA di Simone Fontecchio che realizza il proprio record di sempre in maglia Azzurra (30) nella vittoria dell’Italia contro la Serbia. Impossibile non fare anche i complimenti a capitan Gigi Datome che nel terzo quarto è stato DETERMINANTE nel successo dei nostri ragazzi sulla Serbia.

Ottimo inizio azzurro con percentuali stellari dall’arco e difesa super aggressiva, mentre dall’altra parte i serbi ci capiscono poco o nulla sul nostro pick and roll. Marco Spissu mattatore con tre bombe a bersaglio e Italia che vola anche a +10. Arriva però qualche palla persa di troppo che, insieme ai rimbalzi offensivi concessi, consente ai serbi di restare in scia. Il -4 di fine primo periodo è un affare per la truppa di Pesic che passa avanti nel secondo quarto, grazie a una difesa inespugnabile nel pitturato che produce tante giocate in contropiede. Tiri liberi e tripla di Fontecchio riportano avanti l’Italbasket che però concede 16 punti in velocità nei primi 20 minuti e torna negli spogliatoi sul -2.

Negli spogliatoi, però, gli azzurri ci restano. L’avvio di terza frazione è un monologo serbo con un Milutinov immarcabile che aiuta i suoi a scappare addirittura a +16. Fontecchio, però, prende per mano l’Italia con un parziale personale di 7-0 che arresta l’emorragia, il quintetto alto paga dividendi e il Poz si riprende l’inerzia del match con un MONUMENTALE Datome, capace di riportarci a -1 a inizio quarto periodo.

Lotta senza quartiere nell’ultima frazione con un fantascientifico Fontecchio a trascinare l’Italia, che tocca anche il +5 con la tripla dall’angolo di un Severini commovente. La Serbia resta lì sfruttando il bonus speso ben presto dagli Azzurri. I serbi non hanno alcuna intenzione di perdere questo match dopo essere stati sopra di 16 e Guduric segna il -2 a 50″ dal termine. Fontecchio però dice 30 e riporta i ragazzi di Pozzecco a +4. Simo sbaglia un tiro dopo una vita ma Stefan Jovic cerca di vincerla da 10 metri e non prende nemmeno il ferro. L’Italia batte la Serbia 78 a 76 e riapre i giochi per la qualificazione ai Quarti di Finale.

Serbia: Avramovic 7, Bogdanovic 18, Davidovac 2, Dobric 15, Guduric 8, Jovic N. 5, Jovic S. 4, Marinkovic 3, Milutinov 14+12r, Petrusev 0, Ristic NE, Simanic NE. All. Svetislav Pesic.

Italia: Datome 10, Diouf 0, Fontecchio 30, Melli 8, Pajola 7, Polonara 3, Procida NE, Ricci 0, Severini 3, Spagnolo NE, Spissu 14, Tonut 3. All. Gianmarco Pozzecco.

QUI trovi le statistiche complete.

Leggi anche: Anche Klay Thompson, come il Poz, ha sfidato Manny Pacquiao!