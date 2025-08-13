Italbasket, prosegue l’estate MAGICA: U16 in semifinale, Francia stesa dal buzzer di Machetti

Prosegue l’estate magica delle nazionali azzurre. Anche l’Under 16 si avvicina alla zona medaglie battendo clamorosamente la Francia 76-73, grazie a una tripla assurda di Mario Machetti a 1″ dalla fine.

La giocata decisiva corona una prestazione eccellente della guardia di Trento che ha chiuso con 27 punti e 5/10 dall’arco. Bene anche Nicolodi (14 e 3/6 dalla lunga distanza), autore del canestro dall’arco che aveva pareggiato i conti un minuto prima.

I ragazzi di Mangone ribaltano il pronostico nonostante i 21 punti del fenomeno transalpino Soliman, non sufficiente però per regalare la semifinale alla Francia. La vittoria nei quarti degli Europei vale anche la qualificazione al Mondiale Under 17 che si svolgerà in Turchia nella prossima estate.

Venerdì, sempre a Tbilisi, la semifinale con la vincente della sfida tra Spagna e Lituania.

[Foto: FIBA]