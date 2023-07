Mondiali, sospiro di sollievo Grecia: Antetokounmpo c’è (per ora)

Diramata la long list della Grecia per i Mondiali 2023.

Dimitris Itoudis ha scelto ben 22 giocatori nelle prime convocazioni in vista della kermesse iridata. Nella lista compare Giannis Antetokounmpo, insieme ai fratelli Kostas e Thanasis. Non è detto, però, che il fenomeno dei Bucks ci sia per davvero, visti i problemi fisici che da mesi mettono fortemente in dubbio la sua presenza.

Exciting times to be a Greece fan 🔥#FIBAWC x #WinForHellas 🇬🇷 pic.twitter.com/O651DSH2w7 — FIBA Basketball World Cup 2023 🏆 (@FIBAWC) July 20, 2023

Nell’elenco non compaiono, come previsto, Kostas Sloukas e Nick Calathes. Anche per questo il naturalizzato non sarà Tyler Dorsey (che comunque sembrava intenzionato a rinunciare) ma Thomas Walkup, al suo esordio con la nazionale ellenica.

NO. Nome e cognome Data gen. Altezza Posizione Club Com. Punti Kostas Papanikolaou 31.07.1990 2.04 F Olympiacos 143 842 Giannis Antetokounmpo 06.12.1994 2.11 F Milwaukee Bucks 59 870 Thanasis Antetokounmpo 18.07.1992 2.01 F 53 286 Giannoulis Larentzakis 22.09.1993 1.96 G Olympiacos 52 353 Ioannis Papapetrou 30.03.1994 2.07 F Panathinaikos 49 315 Dimitris Agravanis 20.12.1994 2.08 F/C 46 325 Georgios Papagiannis 03.07.1997 2.20 C Fenerbahçe 43 313 Michalis Lountzis 04.08.1998 1.98 G Olympiacos 22 96 Dinos Mitoglou 11.06.1996 2.10 F/C Panathinaikos 22 188 Lefteris Bochoridis 18.04.1994 1.96 G 17 110 Kostas Antetokounmpo 20.11.1997 2.08 C Panathinaikos 18 107 Panagiotis Kalaitzakis 02.01.1999 2.00 G Panathinaikos 11 33 Nikos Rogkavopoulos 27.06.2001 2.03 G Baskonia 9 57 Dimitris Moraitis 03.02.1999 1.94 G Panathinaikos 7 54 Nikos Chougkaz 04.10.2000 2.07 F Panathinaikos 6 18 Georgios Tsalmpouris 22.06.1996 2.16 C Bilbao 5 18 Vasilis Toliopoulos 15.06.1996 1.88 G Aris Salonicco 3 11 Dimitris Flionis 08.04.1997 1.88 G AEK 3 6 Manos Chatzidakis 21.04.2000 2.08 F/C AEK 2 13 Lefteris Mantzoukas 08.07.2003 2.07 F Panathinaikos 1 2 Tommaso Walkup 30.12.1992 1.95 G Olympiacos 0 0 Vangelis Zougris 14.10.2004 2.01 C Peristeri 0 0

Foto: FIBA