Mentre si attende l’ottavo di finale contro la Slovenia all’Europeo, c’è un’altra Italia che in queste ore è impegnata su un campo da basket: quella del 3×3 con protagonista Amedeo Della Valle. Dopo aver passato il girone vincendo contro la Svizzera e perdendo contro la Serbia, oggi gli Azzurri hanno affrontato i campioni olimpici dell’Olanda nei quarti di finale della Europe Cup a Copenhagen. Da underdog, l’Italia ha avuto la meglio sugli Orange per 18-21, con ben 11 punti di Raphael Gaspardo.

GASPARDO. CALLS. GAME! 🥶🎯 ITALY 🇮🇹 DEFEAT THE NETHERLANDS IN THE #3x3Europe QUARTER-FINAL! 😱 pic.twitter.com/s186yhsKJf — 3×3 Basketball | FIBA3x3 (@FIBA3x3) September 7, 2025

È la prima volta nella sua storia che l’Italia arriva ad una semifinale della Europe Cup, competizione alla quale non si qualificava nemmeno dal 2016 (quando si fermò appunto ai quarti). Ora nella penultima partita la attende la Lituania, che finora ha fatto lo stesso percorso azzurro: 1-1 nel girone, per poi sconfiggere la Francia ai quarti di finale 17-21. I lituani hanno vinto la medaglia di bronzo olimpica a Parigi 2024 e nell’ultimo Europeo, un anno fa, avevano chiuso al terzo posto. La sfida tra Italia e Lituania è in programma oggi alle 18 italiane, con l’eventuale finale che poi si disputerà alle 19.25.