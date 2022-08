Italia-Repubblica Ceca, le pagelle: Fontecchio segna, Mannion c’è

Bella vittoria dell’Italia contro una Repubblica Ceca in difficoltà e soprattutto priva di Tomas Satoransky, infortunatosi ieri contro la Germania ma, per fortuna, non si è fatto nulla di grave.

LE PAGELLE DI ITALIA – REPUBBLICA CECA

Marco Spissu: 6. Parte in quintetto ma fatica a trovare la via del canestro, chiudendo con un non eccellente 2/7 al tiro. Merita comunque la sufficienza per i 6 assist a referto.

Stefano Tonut: 7. Finalmente lo Ste Tonut che conosciamo. Un’ottima notizia in vista delle Qualificazioni ai Mondiali.

Nicolò Melli: 6. Dopo la sontuosa partita di ieri non ce la sentiamo di dargli un’insufficienza, nemmeno un 5,5.

Simone Fontecchio: 7,5. Ormai non ci sono più dubbi che sia lui il leader offensivo di questa Nazionale, la bocca da fuoco principe da innescare in tutte le gare.

Achille Polonara: 6,5. Solita distanza del neo giocatore dell’Anadolu Efes Istanbul.

Amedeo Della Valle: NE. Questi zero minuti in campo sono molto probabilmente sintomo di un taglio imminente.

Nico Mannion: 7,5. Dopo un’annata molto complicata con la Virtus Bologna, si vede che ha voglia di dimostrare.

Paul Biligha: SV. Solo 6 minuti sul parquet con 2 errori al tiro su 2 tentativi.

Danilo Gallinari: 6. La notizia è averlo avuto per 15 minuti. Siamo certi che 15 minuti suoi, ieri, avrebbero fatto la differenza.

Amedeo Tessitori: SV. Idem come ADV.

Pippo Ricci: 7. Il due volte campione d’Italia, una con Bologna e una con Milano, è una garanzia.

Tommaso Baldasso: Quei 6 punti in 4 minuti gli permetteranno di essere a Eurobasket da dodicesimo?

Alessandro Pajola: 5,5. Sarà interessante vedere come Pozzecco gestirà la competizione con Spissu, Mannion e (probabilmente) Baldasso.

Gigi Datome: 6,5. Partita più che sufficiente del capitano, che sta scaldando i motori per le Qualificazione Mondiali ed Eurobasket.

