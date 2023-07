Jahlil Okafor proseguirà la sua carriera in Europa, firma in arrivo

Jahlil Okafor sembrava destinato a diventare una star della NBA, quando i Philadelphia 76ers nel 2015 lo scelsero con la terza chiamata assoluta al Draft. La sua avventura nella Lega è però stata tutt’altro che di successo, oscurato da Joel Embiid a Philadelphia e incapace di fare la differenza anche altrove. Dopo i Sixers, Okafor ha giocato a Brooklyn, New Orleans e Detroit, senza mai riuscire nemmeno a raggiungere la doppia cifra di punti. Così, finito ai margini anche in dei Pistons sicuramente rivedibili, nel 2022 si era trasferito in Cina e successivamente in Messico. Ora il centro nigeriano avrebbe nel suo destino l’Europa, in particolare il Zaragoza.

Secondo la giornalista spagnola Olga Lorente, Jahlil Okafor sarebbe vicino alla firma col club spagnolo che nella prossima stagione non disputerà nemmeno una coppa europea (almeno ad oggi) e che ha chiuso 13° l’ultima Liga. Fuori dalla NBA, il lungo ha avuto successo: in Messico segnava 20.9 punti di media con 8.1 rimbalzi. Chissà se saprà rilanciarsi in Spagna: d’altronde il tempo lo ha, visti i soli 27 anni.