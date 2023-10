James Harden si è presentato al training camp di Philadelphia

In cerca di uno scambio con i Philadelphia 76ers, James Harden si è comunque recato in Colorado e si è unito al training camp. L’ultimo sviluppo è stato riportato da diversi addetti ai lavori della NBA, tra cui Adrian Wojnarowski di ESPN. Condividendo alcuni momenti dell’allenamento della squadra di mercoledì, i 76ers hanno poi confermato l’arrivo di Harden.

Harden, 34 anni, ha saltato il Media Day della Preseason NBA 2023. Oltre ad aver alimentato la richiesta di essere scambiato, gli articoli che ne sono seguiti hanno rivelato l’intenzione di rendere la situazione più scomoda possibile. Si prevede che il giocatore estenderà la spinta per essere scambiato altrove nella lega.

Dopo aver accettato la player option per la stagione 2023-2024, l’esperta combo guard ha ancora un anno di contratto. Tuttavia, ha chiesto una cessione citando il presidente delle operazioni di basket Daryl Morey come motivo principale. I Los Angeles Clippers sono emersi come la sua destinazione preferita.

La stagione 2022-23 è stata la sua prima completa con i 76ers e la quattordicesima in NBA. L’MVP della stagione 2018, nominato all’All-Star Game per dieci anni di fila dal 2013 al 2022, ha totalizzato 20,9 punti, 10,3 assist e 6,1 rimbalzi a gara tra regular season e playoff.

