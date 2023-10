Perché Juancho Hernangomez odia essere chiamato Bo Cruz

Juancho Hernangomez, neo giocatore del Panathinaikos Atene allenato da Ergin Ataman, ha raccontato in un’intervista a Eurohoops che non apprezza così tanto essere chiamato “Bo Cruz” e che la sua vita è cambiata da quando ha fatto il film Hustle insieme ad Adam Sandler:

“Non sono felice che tutti mi chiamino Bo Cruz, come se tutti ti conoscessero. O che tutti pensino di essere tuoi amici perché ti vedono sullo schermo. È dura. Quella degli attori è una vita dura. Ho parlato con Adam Sandler e Adam non può andare da nessuna parte. Non può andare al supermercato, non può andare al cinema, non può fare nulla. Quindi è una vita dura. Ma il film è stato fantastico, l’esperienza è stata fantastica. Naturalmente ho giocato sette anni in NBA. Ho lottato per tutta la vita e mi chiamo Juancho Hernangomez. All’inizio mi arrabbiavo quando mi chiamavano Bo Cruz. Ma dopo un po’ ho capito che Bo Cruz fa parte della vita di Juancho Hernangomez. Se le persone mi riconoscono solo per il film, le saluto. Se il film piace, sono felice per loro perché anch’io ho lavorato duramente per il film”.

