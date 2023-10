Nikola Jokic non è l’unico giocatore NBA a non essersi allenato questa estate

Hanno fatto notizie le parole di Nikola Jokic riguardo i suoi pochissimi allenamenti estivi.

In realtà non ci aspettava un lavoro intenso dal serbo, di sicuro non il prototipo di giocatore-robot che si sottopone a duri workout. Jokic ha dichiarato di aver toccato la palla da basket solo un paio di volte in questi mesi, anche se Jamal Murray ha ironicamente espresso dei dubbi anche su questo.

Jokic però sembra non essere l’unico giocatore a non aver sfruttato la off-season per lavorare sul proprio miglioramento individuale. Sembra che neanche De’Andre Hunter degli Atlanta Hawks si sia ammazzato di lavoro, almeno stando a quanto ha dichiarato lui stesso. Durante il media day un cronista gli ha chiesto su quale aspetto si fosse concentrato maggiormente nelle ultime settimana, lui ha risposto di non aver fatto nulla. Molti hanno interpretato l’affermazione come ironica ma diversi tifosi degli Atlanta Hawks, delusi dall’ultima stagione della loro squadra, hanno palesato il loro disappunto sui social.