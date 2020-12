James Wiseman parla di Draymond Green che gli urla costantemente contro durante gli allenamenti degli Warriors

Draymond Green si è fatto un nome come una delle figure più vocali della NBA di oggi. Lo adori o lo odi, resta il fatto che la voce di Green dentro e fuori dal campo è stata la chiave del successo dei Golden State Warriors negli ultimi anni. Il tre volte campione NBA è noto per essere costantemente nelle orecchie dei suoi compagni di squadra e il rookie James Wiseman lo sa benissimo.

Il lungo giocherà minuti importanti nella sua prima stagione con i Dubs e accoglie con favore la tutela di Green mentre cerca di diventare il giocatore di cui gli Warriors hanno bisogno.

Green e Wiseman non sono stati in grado di unirsi immediatamente al training camp della squadra a causa del protocollo COVID-19, ma ora che sono entrambi ufficialmente con la squadra, il corso accelerato di Wiseman per l’NBA sotto la guida di Green è in pieno svolgimento.

Quando gli è stato chiesto se fosse già il destinatario di una delle lezioni piuttosto rumorose di Green, Wiseman ha risposto:

“Oh sì, oggi. Ci sono già passato, quindi so cosa aspettarmi. Ma questo mi piace. Mi piacciono le sfide. Lo amo. Le sue sono solo critiche costruttive. Mi sta solo dicendo delle cose così da poter migliorare il mio gioco. Non è offensivo o mi vuole male. In realtà mi piace moltissimo quello che fa”.

La pelle spessa di Wiseman sarà sicuramente un aspetto positivo del suo gioco che entusiasmerà i fan degli Warriors.

Classe 1996. Collaboratore per BasketUniverso dal 31 marzo 2014. Laureato in Scienze Umanistiche per la Comunicazione presso l’Università Statale di Milano. Innamorato dello sport e delle sue storie, con una predilezione per la pallacanestro e il calcio.