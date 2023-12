Jasikevicius è il nuovo coach del Fenerbahçe! Svelata la durata del contratto

Sarunas Jasikevicius, dopo essersi separato dal Barcellona la scorsa estate, ha assunto ufficialmente il comando del Fenerbahçe, in seguito alla decisione della squadra turca di separarsi da Dimitris Itoudis.

Secondo il comunicato stampa della formazione di Istanbul, l’ex allenatore di Zalgiris e Barcellona ha firmato un accordo fino alla fine della stagione 2025/26.

Qui di seguito il comunicato stampa tradotto dal turco:

La nostra squadra di basket maschile del Fenerbahçe Beko ha raggiunto un accordo con l’allenatore lituano Sarunas Jasikevicius fino alla fine della stagione 2025-26.

Chi è Sarunas Jasikevicius?

Sarunas Jasikevicius è nato il 5 marzo 1976 a Kaunas, Lituania; Nella sua carriera da giocatore ha giocato per molte squadre importanti, tra cui Lietuvos Rytas, Union Olimpija, FC Barcelona, ​​Maccabi Tel Aviv, Indiana Pacers, Golden State Warriors, Panathinaikos, Zalgiris Kaunas e Fenerbahçe. Jasikevicius ha vinto la EuroLeague quattro volte nella sua carriera da giocatore e si è fatto un nome tra le leggende dell’EuroLega.



Ci auguriamo che questo accordo sia vantaggioso per il nostro Club e per Sarunas Jasikevicius, e speriamo che il nostro allenatore vivrà stagioni piene di vittorie nella nostra comunità.

