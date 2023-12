Giannis Antetokounmpo amaro: “Mi hanno dato una palla, ma sento che non è quella della partita”

A quanto pare, dopo il caos di ieri notte, Giannis Antetokounmpo ha ricevuto quella che dovrebbe essere la palla usata durante la partita tra Bucks e Pacers. La tensione era nata quando i giocatori di Indiana, al termine di una gara persa soprattutto a causa dei 64 punti del greco, si erano portati il pallone negli spogliatoi, a quanto pare per consegnarlo ad un rookie che aveva appena segnato i primi punti in carriera in NBA. Giannis voleva la palla come ricordo della sua prestazione, career-high, e alla fine una palla gli è stata davvero consegnata.

In conferenza stampa però Antetokounmpo ha amaramente dichiarato di non pensare che la palla ora in suo possesso sia davvero quella utilizzata durante il match.

“Non ne ho idea, non voglio mentire. Non ne ho idea. Non lo so, davvero non lo so. Ho una palla, ma non so se è la palla della partita. Non mi sembra che lo sia. Mi sembra una palla nuova. Ho giocato 35 minuti, so come ho sentito la palla della partita. La palla che ho adesso, e che terrò e regalerò a mia mamma, non mi pare quella usata in partita” ha detto Giannis.

Un vero e proprio mistero, anche perché Rick Carlisle, coach dei Pacers, dopo la partita ha dichiarato che nemmeno i suoi erano in possesso della “vera” palla della gara. Secondo l’allenatore, quest’ultima sarebbe in mano ad un membro della security.

Rick Carlisle said the Pacers found out they didn't actually have the game ball anyway. They took the reserve ball and a security guard had the real game ball.

Alcuni utenti su X hanno esaminato ogni fotogramma disponibile da quando è suonata la sirena del quarto quarto. In questo video, sembra che sia proprio un assistant coach dei Bucks a mettere per primo le mani sulla palla, andandola a chiedere ad un arbitro.

I went back to look and this is clearly a Bucks assistant so I don't know how the Pacers ended up with the ball https://t.co/34UFI1v9gC pic.twitter.com/kUMuBvFtuq

— CJ Fogler account may or may not be notable (@cjzero) December 14, 2023