Jayson Tatum ammette di essere ancora fisicamente condizionato dal Covid-19

Sono passate ormai 3 settimane da quando Jayson Tatum è tornato in campo in seguito a 2 settimane di assenza perché contagiato dal Covid-19. Da allora i Boston Celtics hanno vinto solo 4 delle 11 partite disputate, e anche se Tatum ha avuto comunque un rendimento di alto livello (fatta eccezione per l’ultima partita contro Washington nella quale ha segnato appena 6 punti) ha dovuto ammettere amaramente di essere ancora fisicamente condizionato dalla malattia.

Penso che renda un po’ più faticoso respirare. In alcune partite non voglio dire che avessi difficoltà a respirare, ma sicuramente mi affaticavo più facilmente del normale. Correndo su e giù per il campo, è più probabile rimanere senza respiro o stancarsi più velocemente. Ho notato questo cambiamento da quando ho avuto il Covid. È qualcosa sul quale sto lavorando, è migliorato rispetto alla prima partita che ho giocato dopo essere guarito, ma a volte è un problema che si ripresenta. Non funziona che lo sento tutte le partite per tutta la durata della gara. Ci sono alcuni frangenti in cui respiro un po’ fuori fase, ne ho parlato con lo staff medico. Penso che sia un lungo processo, ho parlato con altri giocatori che hanno avuto il Covid e mi hanno detto che hanno avuto la stessa esperienza e migliora con il tempo. Ma finché giochiamo credo faccia più fatica a migliorare.

