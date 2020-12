Jeremy Lin sembra vicinissimo al ritorno in NBA. Il playmaker taiwanese, vincitore del titolo 2019 con i Toronto Raptors, lo scorso anno ha giocato in Cina con i Beijing Ducks ma ora potrebbe tornare negli Stati Uniti.

Secondo quanto riportato dall’insider Shams Charania di The Athletic, infatti, Lin è a un passo dalla firma con i Golden State Warriors. Per lui sarebbe un ritorno nella franchigia con cui debuttò in NBA nel 2010, anche se prima di formalizzarlo dovrà liberarsi dalla Chinese Basketball Association.

Jeremy Lin is finalizing a deal with the Golden State Warriors, pending letter of clearance from Chinese Basketball Association, sources tell @TheAthleticNBA @Stadium. — Shams Charania (@ShamsCharania) December 18, 2020

Una notizia che potrebbe rivelarsi non positiva per il nostro Nico Mannion, il quale rischia di vedere un po’ ridotto il suo spazio alle spalle di Stephen Curry.

Il basket è una malattia di famiglia. Diplomato al liceo classico all’ombra delle millenarie mura ciclopiche di Alatri, nel cuore della Ciociaria, poi laureato in lingue presso l’Università di Roma Tor Vergata e successivamente studente del master “Comunicare lo Sport” della Cattolica a Milano.

Sono giornalista pubblicista, istruttore minibasket e (quasi ex) playmaker, sono stato responsabile marketing e comunicazione del Basket Ferentino (A2). A Novembre del 2017 sono diventato direttore responsabile di BasketUniverso.