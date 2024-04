PAZZESCO a Livorno: saranno in più di 8mila per il derby di Serie B

Livorno sta dimostrando in questi mesi di avere una gran fame di basket.

Le due maggiori realtà cittadine, Libertas e Pielle, si sono date battaglia nel Girone A di Serie B, monopolizzandolo. Il primo posto se lo è aggiudicato la Libertas, il secondo sarà della Pielle. E le due squadre finiranno in tabelloni playoff differenti. Da sottolineare che la PL è comunque la squadra con il maggior numero di punti dopo i cugini, visto che ne ha collezionati di più delle prime del Gruppo B.

Prima della post season in cui entrambe andranno a caccia della promozione in A2, c’è il derby di ritorno. Una sfida che non ha alcun valore di classifica ma che da settimane è il principale argomento di conversazione in città. Il match si giocherà al Pala Modigliani, impianto in cui solitamente le due squadre non giocano, visto che gran parte dei match interni di quest’anno sono andati in scena nel più piccolo Pala Macchia (2400 posti, comunque tantissimi per la categoria).

Il Pala Modigliani sarà sold out con oltre 8mila persone. 8000 spettatori per una partita di terza serie che non vale nulla per la classifica ma tantissimo per i tifosi.

All’andata la spuntò la Liberats 80-77.

Foto di copertina: Livorno Today