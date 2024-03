Jeremy Sochan il POLACCO: giocherà il Preolimpico in Spagna

Jeremy Sochan nel 2021 ha giocato le qualificazioni ad EuroBasket con la Polonia, Nazionale che lo ha naturalizzato grazie alle origini della madre. Da allora il giocatore dei San Antonio Spurs non ha più indossato la maglia biancorossa, ma ora ha dato la propria disponibilità alla convocazione in vista del Preolimpico che si disputerà in Spagna la prossima estate. La sua Polonia se la dovrà vedere con un mini-girone già duro, con Finlandia e le Bahamas: in caso di qualificazione poi sulla sua strada troverà presumibilmente la Spagna padrona di casa.

Insomma, la strada è in salita ma Sochan vuole esserci. In questa stagione a San Antonio, il lungo americano di nascita sta mantenendo 11.6 punti e 6.2 rimbalzi di media. “Abbiamo espresso la volontà di collaborare con gli Spurs per avere Jeremy la prossima estate. La cosa più importante sarà ovviamente il suo stato di salute, la chiave che ci aiuterà ad aprire nuove porte” ha dichiarato Lukasz Koszarek, DS della Nazionale polacca.

Un altro giocatore in orbita polacca è Brandin Podziemski, rookie dei Golden State Warriors per il quale l’iter è senz’altro più complicato. Quest’ultimo deve infatti ancora ottenere il passaporto e in ogni caso la sua presenza sarebbe alternativa a quella di Jeremy Sochan, per via delle regole FIBA.

