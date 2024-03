EA7 Milano torna sul mercato: firma in arrivo per il finale di stagione, c’è un’ipotesi concreta

L’Olimpia EA7 Milano un paio di giorni fa ha salutato Rodney McGruder dopo appena 3 mesi, l’americano è tornato negli USA per motivi personali. Ma i biancorossi probabilmente batteranno un colpo sul mercato in questo finale di stagione, per rendere più folte le rotazioni di Ettore Messina, anche in previsione di eventuali (e assai frequenti) infortuni. Secondo Fabrizio Lorenzi di Repubblica, una firma sarebbe davvero ad un passo. Il giornalista non ha però specificato chi.

Stando a quanto riportato da SuperBasket, un nome che l’EA7 Milano starebbe valutando sarebbe quello di Anthony Cowan, playmaker americano attualmente in forza al Promitheas, in Grecia, da un paio di stagioni. Cowan ha frequentato Maryland in NCAA, poi da undrafted, dopo una prima esperienza in G-League, ha firmato nel 2021 con l’Aris Salonicco e dalla Grecia non si è più mosso. In questa stagione, la point guard statunitense nell’ultima gara in Basketball Champions League questa settimana ha realizzato 30 punti con 8 assist. Nella competizione europea, Cowan è al momento il miglior marcatore con 19.8 punti di media.