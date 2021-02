John Wall commenta la separazione tra suo “fratello” DeMarcus Cousins e i Rockets

C’era grande hype intorno alla reunion tra John Wall e DeMarcus Cousins agli Houston Rockets, dopo il glorioso anno a Kentucky. Invece la “nuova vita” della coppia è durata appena un paio di mesi: nelle scorse ore i Rockets hanno ufficializzato la risoluzione contrattuale, dopo aver garantito il contratto di 2.3 milioni di dollari in segno di riconoscenza.

A Wall è stato chiesto cosa pensasse dell’addio di Cousins dopo così poco tempo, queste le parole della point guard di Houston: “È dura. È una persona che chiamo mio fratello. La decisione che è stata presa comunque non dipende da me. Penso abbia fatto un lavoro incredibile tornando dall’infortunio, spero che troverà presto una nuova squadra”.

John Wall on the #Rockets letting DeMarcus Cousins go: “It’s tough. Someone I call my brother. The decision that was made, that’s out of my hands. I think he did a hell of a job coming back from an injury, hopefully he’ll get another job soon.”

