John Wall ricorda la mamma defunta nel suo primo ritorno a Washington

Il ritorno di John Wall a Washington ha comprensibilmente riportato alla memoria della neo point guard degli Houston Rockets molti ricordi. Dopotutto, era la prima volta che giocava nell’arena da quando sua madre è morta due anni fa.

Secondo Chase Hughes di NBC Sports, Wall ha ricordato la sua defunta madre Frances Pulley, morta nel 2019 dopo una lunga battaglia contro il cancro.

John Wall said it occurred to him tonight it was his first time playing in D.C. since his mom passed away: "She would have been there in Row 10."

— Chase Hughes (@ChaseHughesNBCS) February 16, 2021