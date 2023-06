Jokic è STORIA! Una tripla doppia così non si era MAI VISTA alle NBA Finals

Il leggendario centro dei Denver Nuggets, Nikola Jokic, continua a fare la storia nella sua recente prestazione in Gara 3 delle Finals NBA contro i Miami Heat.

I Nuggets hanno fatto espugnato Miami nel loro campo di casa dopo ben 19 anni ed è stato così brutto che i fan hanno lasciato il campo prima che suonasse la sirena:

Heat fans are filing out of the Kaseya Center with 8:28 remaining and Miami down 93-72. (via @TomerAzarly) pic.twitter.com/g40Ses7MvI — ClutchPoints (@ClutchPointsApp) June 8, 2023

È stata una vittoria di squadra, con la tripla doppia di Jamal Murray con 30 punti, 10 rimbalzi e 10 assist e l’improbabile eroe dei Nuggets è stato il debuttante Christian Braun, che ha segnato 15 punti su 7-8 tirando dalla panchina, ma il pallino del gioco va senza dubbio a Nikola Jokic. Dopo lo storico inizio di partita di Jokic, ha chiuso con una statistica mostruosa per le NBA Finals: 32 punti, 21 rimbalzi e 10 assist. In effetti, il suo 30-20-10 è il primo in assoluto nella storia delle Finals NBA, secondo Justin Kubatko, creatore di Basketball Reference.

Nikola Jokić and Jamal Murray are the first pair of teammates EVER to both have 30+ points and 10+ assists in an #NBAFinals game!@Nuggets | #NBA pic.twitter.com/rGdYhfM99k — Basketball Reference (@bball_ref) June 8, 2023

Curiosità: Nikola Jokic è anche il giocatore con il maggior numero di triple doppie da 30 punti e 20 rimbalzi nella storia dei playoff NBA con altre tre fenomeni.

Most 30-point, 20-rebound triple-doubles in NBA playoff history: 🔥 Nikola Jokic (3)

🔥 Wilt Chamberlain (1)

🔥 Kareem Abdul-Jabbar (1) ELITE COMPANY! pic.twitter.com/05XPWVAjXD — ClutchPoints (@ClutchPointsApp) June 8, 2023

I Miami Heat lasceranno Gara 3 con molte più domande che risposte mentre si dirigeranno a Gara 4 sotto 2-1 contro i Denver Nuggets.

