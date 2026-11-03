Josh Hart e il ruolo nel Napoli Basket: le sue parole

Nei mesi scorsi si era diffusa la voce che il nuovo Napoli Basket di Matt Rizzetta, a tinte americane, avesse coinvolto anche Josh Hart nel progetto. Il giocatore dei New York Knicks, campione NBA in carica, non aveva fino ad ora mai affrontato l’argomento, ma ha detto la sua in un’intervista a V Sport.

“Non volevo dirlo. Amo Napoli e la Costiera Amalfitana sono posti fantastici, li ho visitati tante volte. Si impara qualcosa in più sulla cultura e sulle persone che vivono lì. Quest’estate mi sono impegnato un po’ con questo club, lascerò che sia Matt a parlarne a tempo debito, quando sarà tutto definito e concluso. Ne parleremo più avanti, ma sono felice per loro e per quello che stanno costruendo lì: la squadra, il nuovo palazzetto: ci sono tante cose in arrivo e ne sono entusiasta” ha dichiarato Hart.

A inizio ottobre, Hart aveva scaldato i cuori dei tifosi partenopei commentando su Instagram il primo storico successo in EuroCup con tre emoji del fuoco.