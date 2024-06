Josh Maravich, figlio di Pistol Pete, muore giovanissimo come il padre

Josh Maravich, figlio del cestista “Pistol Pete” Maravich ed ex giocatore di basket di LSU, è morto all’età di 42 anni, come ha annunciato domenica la scuola. Maravich è morto venerdì nella casa di famiglia a Covington, in Louisiana.

Seguendo le orme del leggendario padre, Maravich ha giocato quattro stagioni a Baton Rouge dal 2001 al 2005.

“Volevo venire qui per mio padre, per renderlo orgoglioso”, ha detto al giornale scolastico di LSU, The Daily Reveille, in un articolo del 2005. “Sapevo che non sarei diventato una star, ma per me essere un walk-on era quello che ho sempre voluto fare”.

Papà Maravich è il capocannoniere di tutti i tempi della NCAA e all’inizio di quest’anno ha avuto una nuova ondata di pubblicità quando il suo record è stato battuto da Caitlin Clark di Iowa.

Tragicamente, Pete Maravich è morto nel 1988 all’età di 40 anni per una malattia cardiaca non diagnosticata. LSU non ha rivelato la causa della morte di Josh Maravich.

Josh ha partecipato alle cerimonie del 2022, quando LSU ha inaugurato la statua di bronzo di “Pistol Pete” Maravich. A lui e al fratello Jaeson si deve l’idea di raffigurare il padre nella sua iconica posa di passaggio dietro la schiena.

Leggi anche: “Premiati in un sottoscala ‘per imposizione’ della Fossa dei Leoni”: l’ACCUSA dei Trapani Shark