“Premiati in un sottoscala ‘per imposizione’ della Fossa dei Leoni”: l’ACCUSA dei Trapani Shark

Nella serata di ieri i Trapani Shark hanno vinto gara-4 al PalaDozza di Bologna in casa della Fortitudo. A quanto pare i Trapani Shark non hanno potuto ricevere la coppa e fare la premiazione per volere della Fossa dei Leoni, la frangia dei tifosi ultras della formazione biancoblu. Queste le parole ufficiali della società circa la situazione in questione:

“Ci hanno costretto a ricevere la premiazione in un sottoscala ‘per imposizione’ della Fossa dei Leoni, gli ultras della Fortitudo, che hanno vietato la cerimonia sul parquet di gioco, come da prassi istituzionale. Altrettanto, la società resta basita per l’imposizione di restare nello stesso sottoscala, per volontà delle Forze dell’ordine e dall’inettitudine del club felsineo, fino a tarda notte, impossibilitata a festeggiare con i propri tifosi, accorsi meravigliosamente ed educatamente, ancora una volta, al Madison di Piazzale Azzarita”, ha scritto il club sul suo sito ufficiale.

Insomma, i Trapani Shark di Valerio Antonini hanno accusato fortemente la Fossa dei Leoni e la Fortitudo Bologna per la gestione della cerimonia dopo gara-4. Stiamo a vedere se la Lega Nazionale Pallacanestro e la formazione emiliana risponderanno a queste dure parole dei siciliani.

