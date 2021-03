Jusuf Nurkic annuncia la data del suo ritorno in campo in modo esilarante

Jusuf Nurkic ha annunciato che tornerà in campo venerdì prossimo contro gli Orlando Magic, rientrando dopo più di due mesi a causa di un infortunio al polso destro.

A comunicare il rientro del centro dei Portland Trail Blazers è stato il giocatore stesso, attraverso il suo profilo Twitter. Nel dare l’annuncio il bosniaco ha deciso di “trollare” i giornalisti, scimmiottando lo stile comunicativo degli insider, particolarmente attivi nelle ore immediatamente precedenti la trade deadline. Nurkic ha parlato di sé in terza persona e poi ha citato la fonte della “notizia”, vale a dire se stesso.

Portland Trail Blazers center Jusuf Nurkić will make his return to the lineup on Friday vs. Orlando. He’s back from a right wrist fractured. Sources tell : Jusuf Nurkić

— Jusuf Nurkić (@bosnianbeast27) March 25, 2021