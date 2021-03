Jusuf Nurkic si vaccina e lancia un messaggio fortissimo

Continuano le vaccinazioni all’interno del mondo NBA. Anche Jusuf Nurkic ha ricevuto la propria dose di siero anti Covid-19, immortalando il momento e pubblicando poi la foto sui propri canali social.

Allo stesso tempo il giocatore bosniaco dei Portland Trail Blazers ha lanciato un forte messaggio a favore della campagna di vaccinazione: “Non potevo più vivre con la paura di infettare qualcun altro o le persone a cui voglio bene. La protezione migliore è il vaccino e la strada più veloce per tornare alla vita normale”.

I got my vaccine 💉 today.

I can’t live in fear of infecting someone else and the people I love. The best protection is vaccine and the fastest way to get back to normal. #HaveYourOpinion #MakeYourMove pic.twitter.com/qpbZFUT6cR

— Jusuf Nurkić (@bosnianbeast27) March 22, 2021