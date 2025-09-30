Kawhi Leonard NEGA qualsiasi illecito nell’ambito dell’indagine sul calary cap dei Clippers

Il Media Day dei Los Angeles Clippers di lunedì è stato dominato dalle domande sull’indagine NBA relativa a una presunta elusione del salary cap che coinvolgerebbe Kawhi Leonard. La stella dei Clippers ha affrontato direttamente l’argomento, negando qualsiasi irregolarità sua o dell’organizzazione.

Kawhi Leonard: “L’NBA farà il suo lavoro, noi nessun illecito”

Leonard ha dichiarato ai media di non farsi influenzare dalle voci e di essere concentrato esclusivamente sulla stagione in arrivo:

«Non leggo titoli o teorie del complotto. Penso solo alla stagione e a ciò che ci attende. L’NBA farà il suo lavoro. Nessuno di noi ha commesso illeciti. Punto», ha dichiarato il due volte Finals MVP.

Il veterano ha inoltre sottolineato che l’indagine non sarà un elemento di disturbo per lui o per la squadra:

«Accogliamo le indagini. Non sarà una distrazione né per me né per il resto del team».

Lawrence Frank: “Accogliamo l’indagine NBA”

In precedenza, anche il presidente delle operazioni cestistiche dei Clippers, Lawrence Frank, aveva espresso la disponibilità della franchigia a collaborare con l’NBA, dichiarando che l’organizzazione “accoglie” l’indagine in corso.

La controversia ruota intorno al contratto di Leonard con la nonprofit Aspiration, un ente di riforestazione che, secondo il giornalista Pablo Torre, avrebbe offerto al giocatore un “no-show job” finanziato dall’owner dei Clippers, Steve Ballmer.

Mentre Ballmer sostiene di essere stato truffato, gli ultimi report indicano che le donazioni sarebbero proseguite anche dopo i primi segnali di difficoltà finanziaria della nonprofit.

Il commissioner NBA Adam Silver ha chiarito che la lega interverrà solo in presenza di prove chiare di elusione del salary cap. Indagini di questo tipo, tuttavia, richiedono tempo e approfondimenti prima di arrivare a una conclusione ufficiale.