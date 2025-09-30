Kawhi Leonard Clippers

Kawhi Leonard NEGA qualsiasi illecito nell’ambito dell’indagine sul calary cap dei Clippers

Home NBA News
Alessandro SaracenoLascia un Commento su Kawhi Leonard NEGA qualsiasi illecito nell’ambito dell’indagine sul calary cap dei Clippers

Il Media Day dei Los Angeles Clippers di lunedì è stato dominato dalle domande sull’indagine NBA relativa a una presunta elusione del salary cap che coinvolgerebbe Kawhi Leonard. La stella dei Clippers ha affrontato direttamente l’argomento, negando qualsiasi irregolarità sua o dell’organizzazione.

Kawhi Leonard: “L’NBA farà il suo lavoro, noi nessun illecito”

Leonard ha dichiarato ai media di non farsi influenzare dalle voci e di essere concentrato esclusivamente sulla stagione in arrivo:

«Non leggo titoli o teorie del complotto. Penso solo alla stagione e a ciò che ci attende. L’NBA farà il suo lavoro. Nessuno di noi ha commesso illeciti. Punto», ha dichiarato il due volte Finals MVP.

Il veterano ha inoltre sottolineato che l’indagine non sarà un elemento di disturbo per lui o per la squadra:

«Accogliamo le indagini. Non sarà una distrazione né per me né per il resto del team».

Lawrence Frank: “Accogliamo l’indagine NBA”

In precedenza, anche il presidente delle operazioni cestistiche dei Clippers, Lawrence Frank, aveva espresso la disponibilità della franchigia a collaborare con l’NBA, dichiarando che l’organizzazione “accoglie” l’indagine in corso.

La controversia ruota intorno al contratto di Leonard con la nonprofit Aspiration, un ente di riforestazione che, secondo il giornalista Pablo Torre, avrebbe offerto al giocatore un “no-show job” finanziato dall’owner dei Clippers, Steve Ballmer.

Mentre Ballmer sostiene di essere stato truffato, gli ultimi report indicano che le donazioni sarebbero proseguite anche dopo i primi segnali di difficoltà finanziaria della nonprofit.

Il commissioner NBA Adam Silver ha chiarito che la lega interverrà solo in presenza di prove chiare di elusione del salary cap. Indagini di questo tipo, tuttavia, richiedono tempo e approfondimenti prima di arrivare a una conclusione ufficiale.

Alessandro Saraceno
Latest posts by Alessandro Saraceno (see all)

Related Posts

al horford golden state warriors

Golden State Warriors, Al Horford ufficiale: veterano NBA rafforza il frontcourt

Alessandro Saraceno
Steph Curry

Steph Curry sta per stupire tutti dopo l’ultima dichiarazione del suo personal trainer

Alessandro Saraceno
valerio antonini trapani shark

Trapani Shark, Valerio Antonini chiederà di NON GIOCARE contro il team israeliano in BCL: “In corso genocidio senza precedenti”

Alessandro Saraceno

Lascia un commento

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.