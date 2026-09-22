Kawhi Leonard si lega subito a Toronto: maxi-rinnovo per chiudere la carriera ai Raptors

Kawhi Leonard sembra destinato a chiudere la carriera ai Toronto Raptors, coi quali ha vinto il suo ultimo titolo NBA nel 2019 tornandovi pochi giorni fa ufficialmente dopo l’esperienza ai Clippers. Il due volte MVP delle Finals ha raggiunto un accordo di rinnovo biennale con i canadesi, per una cifra complessiva di 115 milioni di dollari: il suo contratto, già in scadenza nel 2027, terminerà ora nel 2029, quando Leonard avrà 38 anni, per un totale di 165 milioni di dollari in 3 anni.

Both sides maintained consistent dialogue on Leonard’s long-term Raptors future since July after the reunion via trade — and the two-time Finals MVP expects to finish his career in Toronto. Leonard, 35, now has a total of three years and $165 million on his Raptors deal. https://t.co/kIvWY6859y — Shams Charania (@ShamsCharania) September 22, 2026

Leonard, “graziato” dalla NBA per il caso dell’aggiramento del salary cap da parte dei Clippers, arriva da una delle migliori stagioni della carriera a livello personale: ha disputato 65 partite, cosa successa solo un’altra volta dal 2017 ad oggi, ed ha segnato 27.9 punti a gara, il suo massimo in NBA.