Keldon Johnson rivela in modo ESILARANTE che aveva zero interesse a catturare il pipistrello

Chi, sano di mente, vuole essere il responsabile della rimozione di un pipistrello durante la partita, se e quando si verifica una circostanza del genere? Manu Ginobili si è ritirato e, dato che in passato è stato “Bat-Manu” a occuparsi di questi problemi, non resta che affidare il compito alla mascotte degli Spurs, Coyote. Ma non aspettatevi che Keldon Johnson faccia qualcosa al riguardo del pipistrello.

“Ho quasi paura del buio… Non è proprio il mio mondo… Manu Ginobili ha catturato il pipostrello, doveva fare qualche tiro. Te lo assicuro, io non voglio farlo… Coyote aveva la protezione, aveva su il costume intero.“

Keldon Johnson when asked if he thought about going after the bat during last night's Spurs-Timberwolves game 😆

"I'm borderline scared of the dark… That ain't really up my alley… Manu [Ginobili] caught the bat, he had to get some shots. I'm letting you I don't wanna do… https://t.co/kQO1uy6D0z pic.twitter.com/jbGKA4fxf2

