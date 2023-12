Kevin Durant inizia a essere frustrato da questi Phoenix Suns

I Phoenix Suns sono tra le contender al campionato con un trio di superstar composto da Kevin Durant, Devin Booker e Bradley Beal.

A più di un terzo della stagione regolare NBA 2023-24, Phoenix ha avuto questi giocatori in campo per una sola partita intera. I Sun sono 14-14 e 11° nella Western Conference.

Prima che i Suns affrontino i Dallas Mavericks a Natale, Adrian Wojnarowski di ESPN ha detto che la squadra sente la frustrazione di Durant, che sta ancora giocando a un livello altissimo. Kevin Durant è stato ceduto ai Phoenix Suns in cambio di Mikal Bridges, Cam Johnson e Jae Crowder, oltre a un capitale per il draft, a febbraio, con l’aspettativa di portare i Suns al loro primo campionato NBA.

“Parlando con la gente di Phoenix e dell’organizzazione, si percepisce la frustrazione con Durant. Una parte di questa frustrazione è sicuramente rappresentata dalle partite saltate da Brad Beal. Questa squadra è stata costruita intorno a queste tre stelle. Il supporting cast che deriva dalle trade per Durant e Bradley Beal è insufficiente, ha sventrato l’organizzazione e le ha fatto firmare un sacco di giocatori di secondo livello… mancano le risorse, le scelte al draft, il capitale commerciale per andare davvero a migliorare questa squadra. Questo è un aspetto che dovranno gestire con Kevin Durant a Phoenix. Questo ci fa capire quanto breve sia la finestra a loro disposizione per vincere. Devono vincere in fretta”.

Woj on ESPN talks about the #Suns and speaks about frustration from Kevin Durant with Brad Beal out and an “underwhelming supporting cast.”pic.twitter.com/Ap7k7LO7LG

— Trevor Booth (@TrevorMBooth) December 25, 2023