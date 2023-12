EA7 Milano, Messina ha parlato dell’aspetto economico nel ritorno di Napier

L’head coach dell’Olimpia EA7 Milano, Ettore Messina, ha riflettuto sul ritorno di Shabazz Napier e ha fornito i dettagli del rientro del giocatore.

Dopo la vittoria della sua squadra contro la Vanoli Cremona con il punteggio di 74 a 51, Messina ha detto questo su Napier:

“Napier ha fatto un passo importante dal punto di vista economico per tornare a Milano. Per questo gli siamo grati. Vorrei anche ringraziare la Stella Rossa Belgrado per il suo atteggiamento durante questo processo”.

La guardia americana ha fatto il suo ritorno all’Olimpia Milano con la suddetta partita, contribuendo con 16 punti, 1 rimbalzo e 1 assist.

“Napier è molto felice di essere tornato a Milano. Con la sua prestazione di oggi ha aiutato la squadra a prendere ritmo”, ha concluso Messina.

Ricordiamo che in estate l’ex NBA aveva deciso di firmare un ricco biennale con i serbi al posto di rinnovare l’accordo con le Scarpette Rosse. Purtroppo per lui e per la Stella Rossa Belgrado però le cose non hanno funzionato da un punto di vista tecnico e quindi siamo arrivati a questa separazione, con il ritorno di Napier alla corte di Ettore Messina e dell’EA7 Milano.

Leggi anche: Jaleen Smith commenta l’addio alla Virtus Bologna: “Ero in una situazione strana”