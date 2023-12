DRAMMA in Francia: va a fuoco il palazzetto del Gravelines-Dunkerque

È stato un Natale drammatico per il Gravelines-Dunkerque, squadra che milita nel massimo campionato francese. A causa di un apparente guasto tecnico nell’impianto elettrico, questa mattina è scoppiato un incendio nella Gravelines Sportica, un complesso sportivo che al suo interno comprende anche il palazzetto della squadra. In poco tempo le fiamme hanno inghiottito tutto, dai campi ai negozi, fino alla stessa arena, come mostrano le terribili immagini.

Bertrand Ringot, sindaco di Gravelines, ha dichiarato che “probabilmente sarà tutto da ricostruire”. Il Gravelines-Dunkerque è una squadra storica della Francia, fissa in Pro A quasi dalla sua fondazione, nel 1984. La formazione giocava nella Sportica, un impianto da poco più di 3.000 posti, dal 1986.

Heart breaking scenes in France this morning. The Gravelines Sportica which is the home of LNB Pro A team BCM Gravelines-Dunkerque is currently on fire. Praying that no one is in danger. pic.twitter.com/S20VZDuUv4

