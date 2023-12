LeBron James e i Los Angeles Lakers saranno protagonisti anche nell’NBA Christmas Day di quest’anno. La partita del pomeriggio è contro i rivali storici della franchigia, i Boston Celtics. James non è nuovo a giocare il giorno di Natale. Da quando LeBron James si è unito ai Lakers, hanno giocato il giorno di Natale ogni anno. In precedenza, James aveva giocato a Natale con i Cleveland Cavaliers e i Miami Heat. In vista delle partite di quest’anno, James ha chiesto sui social media il ritorno delle maglie specifiche per il giorno di Natale.

È stato fantastico!! 💨💨💨💨🙌🏾🙌🏾🙌🏾 . Vorrei che avessimo ancora le canotte del giorno di Natale in tutta la lega. Mi chiedo perché si sia fermato. 🤷🏾‍♂️

This was amazing!! 💨💨💨💨🙌🏾🙌🏾🙌🏾. I do wish we had Xmas day uniforms across the league still. Wonder why it stopped. 🤷🏾‍♂️ https://t.co/A73AF7Dnn0 — LeBron James (@KingJames) December 24, 2023

L’ultima volta che l’NBA ha avuto maglie specifiche per il giorno di Natale è stato nel 2017. Dopo quell’anno, il contratto per le maglie dell’NBA con Adidas è scaduto e Nike è subentrata come produttore di maglie dell’NBA. Il 2008 è stato il primo anno in cui l’NBA ha deciso di produrre maglie specifiche per Natale e sono diventate un articolo popolare tra i giocatori e i tifosi. Chissà, magari nel prossimo NBA Christmas Day la Nike ascolterà LeBron James e torneranno…

