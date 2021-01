Kevin Durant, non vanno bene nemmeno i complimenti: “Smettetela, non mi servono”

Kevin Durant, così come il compagno Kyrie Irving, è sempre stata una personalità complessa, soprattutto nei rapporti con i media e con i critici sui social. A questo giro, però, alla stella dei Brooklyn Nets non sono andati a genio nemmeno i complimenti rivoltigli da Bleacher Report per il suo rendimento in questo primo mese di stagione, al rientro dall’infortunio al tendine d’Achille.

Bleacher Report aveva pubblicato un post su Instagram in cui si affermava: “Kevin Durant potrebbe stare avendo il miglior ritorno da un infortunio di sempre”, seguito dal confronto tra le cifre di KD quest’anno e quelle dell’anno dell’MVP con la maglia dei Thunder. Un attestato di stima che però Durant non ha gradito: il giocatore ha commentato piccato “Smettetela di spingermi. Non mi serve”. Messaggio sparito poco dopo.

Bleacherreport: “KD may be having the greatest comeback from injury in NBA History.” Kevin Durant: “Stop the gas. I don’t need it.” Via Instagram pic.twitter.com/NxfqTvwF4z — Ajayi Browne (@ajayibrowne) January 28, 2021

Milano. Laureato in Gestione del Lavoro e Comunicazione per le Organizzazioni all’Università Cattolica, ho fondato BasketUniverso nel 2011. Sì, tifo Orlando Magic e faccio di tutto per non nasconderlo.