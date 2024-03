Kevin Garnett paragona Wembanyama a Steph Curry: ecco perché

Venerdì Victor Wembanyama ha giocato probabilmente la miglior partita della sua breve carriera NBA, regalando ai San Antonio Spurs un’emozionante vittoria all’overtime contro i New York Knicks grazie a un career-high di 40 punti, 20 rimbalzi e 7 assist con 13 su 22 dal campo e 4 su 9 da tre. Il fenomeno francese è diventato il primo rookie ad accumulare 40 punti e 20 rimbalzi in una singola partita dai tempi di Shaquille O’Neal, nel lontano 1992.

Prima che Wembanyama incidesse il suo nome accanto a quello di O’Neal nei libri dei record NBA, però, le sue singolari imprese in campo hanno attirato un paragone con un altro grande di tutti i tempi. Nell’ultimo episodio di KG Certified, la leggenda dei Minnesota Timberwolves e dei Boston Celtics, Kevin Garnett, ha invocato la superstar dei Golden State Warriors, Steph Curry, parlando di come Wembanyama stia creando un nuovo stampo per i big men.

“Wemby ha un aspetto pazzesco, amico. Vi ricordate quando Steph Curry ha iniziato a tirare da lontanissimo e tutti erano come super oooh e aaah?”. Kevin Garnett ha detto al co-conduttore ed ex compagno di squadra dei Celtics, Paul Pierce, su Wembanyama e Curry. “Fratello, ha portato un mix diverso e un effetto diverso al centro. Non solo si muove e fa crescere il gioco, ma fa sì che il cinque sembri quasi un tre. Wemby è quasi KD nei cinque, fratello. Lo giuro. Se sei nella posizione di cinque e non puoi scivolare e non puoi muovere i piedi ed essere dinamico, sarà difficile, fratello”.

