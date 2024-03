Ora è ufficiale: Stefano Gentile lascia Sassari! Il futuro si chiama Trapani Shark

Nelle ultime ore c’era stata l’accelerata decisiva da parte dei Trapani Shark di Valerio Antonini per Stefano Gentile e ora è ufficiale la rescissione consensuale tra l’esterno e la Dinamo Sassari.

Qui di seguito il comunicato della formazione biancoblu, in attesa di quello dei siciliani:

La Dinamo Banco di Sardegna Sassari, preso atto della volontà del giocatore di misurarsi in una nuova sfida, comunica la rescissione consensuale del contratto con Stefano Gentile. A Stefano il ringraziamento per le sei stagioni vissute insieme, suggellate dai due trofei vinti che resteranno sempre nella storia biancoblu, e l’augurio per un prosieguo di carriera ricco di successi professionali e personali.

Sassari, 31 marzo 2024

Ufficio Comunicazione Dinamo Banco di Sardegna

