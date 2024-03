Perché Michael Jordan “si sente tradito” da Scottie Pippen, secondo Stephen A. Smith

Sembra che il rapporto tra Michael Jordan e Scottie Pippen sia insostenibile, soprattutto dopo le nuove dichiarazioni di Stephen A. Smith al PBD Podcast. Smith ha parlato di quello che sembra essere un punto di rottura nel loro rapporto abbastanza recentemente.

Stephen A. Smith afferma che Michael Jordan si sente tradito da Scottie Pippen per non avergli offerto le condoglianze dopo l’omicidio di suo padre.

Stephen A. Smith says Michael Jordan feels betrayed by Scottie Pippen for not offering condolences after his father's murder

MJ’s quoted words are, “I hope it’s worth it for him. I have nothing else to say.”😳

(Via @PBDsPodcast / h/t @NBABeyondCourt )

pic.twitter.com/rfTonrCj0e

— NBACentral (@TheDunkCentral) March 30, 2024