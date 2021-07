Kevin Punter firma al Partizan: ecco la reazione di Malcolm Delaney

Kevin Punter, ex guardia dell’Olimpia Milano, ha firmato in EuroCup al Partizan Belgrado, lasciando tutti sgomenti perché si credeva che un giocatore come lui rimanesse in EuroLega. Certo, essere allenati da Zelimir Obradovic è il sogno di tanti, oltre al fatto che lo stipendio offertogli non è affatto di basso livello.

Malcolm Delaney, ex compagno di squadra di Kevin Punter all’Olimpia Milano, ha commentato la sua scelta di trasferirsi a Belgrado, città in cui aveva già giocato ma con la maglia della Stella Rossa:

“Orgoglioso del mio ragazzo. Ben meritato… Dai da mangiare alla tua famiglia”.

Prada my guy. Well deserved… Feed the fam https://t.co/7wbvlxKJeF — malcolm delaney (@foe23) July 2, 2021

