Milano, Kevin Punter firma a sorpresa in EuroCup con il Partizan Belgrado

Kevin Punter, ex guardia dell’Olimpia A|X Armani Exchange Milano, ha deciso di firmare in EuroCup al Partizan Belgrado, rinunciando così all’importante offerte dei meneghini e all’EuroLega. La scelta di Kevin Punter ha fatto abbastanza discutere perché tutti credevano che, in caso di addio all’Olimpia Milano, almeno avrebbe firmato per un team di EuroLega (si parlava di Unics Kazan).

