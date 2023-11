Klay Thompson si mangia un lay up CLAMOROSO ma assicura: “Tornerò presto a fare il fenomeno”

I Golden State Warriors hanno perso in casa 110-116 con i Minnesota Timberwolves.

Golden State stava tentando di rimontare nel quarto periodo ma non è riuscita a completare l’opera anche a causa di un semplice lay-up in contropiede sbagliato da Klay Thompson. Sul rimbalzo offensivo neanche Jonathan Kuminga, seppur maggiormente contestato rispetto al compagno, ha commesso un altro errore banale.

Thompson ha chiuso con 16 punti ma con un misero 5/16 dal campo e 3/10 da tre. In generale non sta vivendo un avvio di stagione semplice: 16 punti di media e il 35% da tre sono numeri di tutto rispetto ma non abbastanza per uno come Klay.

Thompson però non ha perso la fiducia in se stesso, anzi. Lo ha detto chiaramente nel post-partita.

Il passato mi insegna che devo continuare ad avere fiducia. Non serve a nulla agitarsi o subire la pressione, sono più di dieci anni che vivo queste situazioni. Non è semplice giocare in NBA ma non ho intenzione di perdere la fiducia in me stesso. Ho sempre dimostrato di avere dentro di me la forza di risollevarmi. Giocherò un mese alla grande, ve lo assicuro. Nelle prime dieci partite non ho tirato come so fare, nelle prossime dieci tornerò a fare il fenomeno.

Fra due giorni Thompson avrà la possibilità di rifarsi nuovamente contro Minnesota al Chase Center. Questa volta, però, la sfida varrà anche per l’In-Season Tournament.