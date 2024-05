L’astuta mossa dei proprietari di Philadelphia per non giocare “in trasferta” gara 6

La gara 4 della serie tra Philadelphia 76ers e New York Knicks ha visto la presenza di molti tifosi ospiti.

Una situazione particolare per il basket NBA, dove le trasferte sono molto difficili anche a causa delle notevoli distanze fra le città. Philly e NY, invece, sono relativamente vicine e nel precedente atto al Wells Fargo Center c’erano molti supporters dei Knicks. Tifosi che si sono fatti sentire e hanno trascinato la loro squadra alla vittoria, come sottolineato anche da Joel Embiid, bersaglio di molti cori di scherno da parte dei newyorkesi. Da sottolineare che mediamente per questa serie (ma in generale per tutte le gare) i tagliandi delle gare a Philadelphia costano meno della metà di quelli dei match giocati nella Grande Mela.

La fiammata finale di Tyrese Maxey ha permesso ai Sixers di vincere al Madison Square Garden e di tornare a casa. Così gli azionisti di maggioranza dei 76ers si sono attivati per far sì che la partita venga giocata per davvero in casa dalla loro squadra. Josh Harris, David Blitzer, David Adelman e Michael Rubin (CEO di Fanatics) hanno unito le forze per comprare circa 2000 biglietti da diversi canali. Questi tagliandi, fanno sapere dalla franchigia, verranno regalati a operatori sanitari e no profit della città per coinvolgere ulteriormente la comunità locale.

Un bel gesto di solidarietà che ha anche lo scopo di dare una ulteriore spinta ai giocatori nel tentativo di pareggiare la serie.