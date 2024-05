La Lituania avrà le sue stelle, Preolimpico in salita per l’Italbasket

Mentre l’Italbasket perde un pezzo dopo l’altro, la Lituania incassa il sì delle sue stelle in vista del Preolimpico.

A San Juan i baltici, sulla carta avversario più ostico del lotto per gli azzurri, potranno contare su Domantas Sabonis e Jonas Valanciunas. La prematura eliminazione dai playoff NBA di entrambi (rispettivamente con Indiana Pacers e New Orleans Pelicans) li ha portati dritti al Preolimpico con la loro nazionale.

Lo ha confermato l’allenatore Kazys Maksvytis che invece è molto più dubbioso riguardo la presenza di Matas Buzelis. Il classe 2004 verrà scelto al Draft dopo la stagione in G-League con gli Ignite ed è altamente probabile che la sua nuova franchigia spingerà per averlo a disposizione in estate per workout individuali e Summer League.

Foto: FIBA